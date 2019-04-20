Полиция Франции в субботу, 20 апреля, задержала 126 человек во время акции «желтых жилетов» в Париже. Как сообщает телеканал BFMTV, в основном людей задерживали в связи с «ношением запрещенных предметов».

В целом с начала дня столичные полицейские провели превентивный обыск участников протестов более 11 тысяч раз.

Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько шествий. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе Собора Парижской Богоматери.

Накануне глава французского МВД Кристоф Кастанер сообщил, что безопасность на манифестациях по всей стране будут обеспечивать 60 тысяч полицейских.

Напомним, «желтым жилетам» в Париже запретили приближаться к Нотр-Дам.