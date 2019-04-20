В Черновцах следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали по факту вымогательства и получения 700 долларов США главным государственным ревизором-инспектором управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Черновицкой области. Об этом сообщает прес-служба ГБР.

За информацию ГБР, ревизор-инспектор управления налогов и сборов требовал от частного предпринимателя 700 долларов США. Взамен он обещал скрыть выявленные нарушения во время позаплановой проверки фактов нарушений налогового и трудового законодательства.

«Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)», - сообщили в ГБР.

Инспектору ДФС грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Напомним, что в Запорожской обл. ГБР задержало заместителя руководителя райотдела полиции.