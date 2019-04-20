Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) задержали заместителя начальника, а также оперуполномоченного Пологовского районного управления Нацполиции. Об этом сообщает преcс-служба ГБР.

В ГБР заявили, что по предварительной информации, задержанные правоохранители пытались получить от местного предпринимателя, который занимается торговлей металлоломом, ежемесячную плату в размере 8 тыс. гривен.

«Правоохранители подсчитали, что за предыдущие 3 месяца, то есть с января по март 2019 года, предприниматель уже «задолжал» им 24 тысячи гривен, еще 8000 - за возвращение ранее изъятого металлолома. Таким образом им должны были заплатить сразу 40 тысяч гривен», - сообщили в ГБР.

В настоящее время решается вопрос о сообщении подозрения правоохранителям за ч.3 ст. 368 (Вымогательство неправомерной выгоды должностными лицами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.