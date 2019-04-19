Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что считает свое лидерство в избирательной гонке результатом ошибок Президента Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

«Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить себе, что его «жить по новому» будет означать «выживать». Поэтому я здесь. Со своей командой. Я не политик, я просто человек. Простой человек. Который пришел сломать эту систему», - заявил кандидат в президенты.

Напомним, в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.