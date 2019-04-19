также в разделеВыборы
Порошенко и Зеленский стали на колени 6
Зеленский заявил, что никогда не разговаривал с Путиным 5
Порошенко – Зеленскому: Вы – мешок, в котором черти и коты 5
МВД: На дебаты на «Олимпийский» пришли 22 тысячи человек 5
На «Олимпийском» начались дебаты (онлайн-трансляция) 1108
Мэру Василькова сообщили о подозрении в растрате средств на подкуп избирателей 13
Людей везут со всей страны: из-за дебатов на въездах в Киев образовались пробки 29
Американское посольство выпустило предупреждение о дебатах и выборах 102
Кличко тоже записал видеообращение к украинцам перед выборами 65
Порошенко собрал своих сторонников на Майдане 73
СМИ узнали имена ведущих и формат дебатов 146
Полиция завершила подготовку к дебатам на «Олимпийском» 69
Полиция призвала штабы не менять формат дебатов 40
У ЦИК потребовали доказать, что Зеленский владеет украинским 313
НАПК подсчитало, сколько кандидаты потратили на агитацию перед вторым туром 30
Зеленский рассказал, как будет общаться с людьми в случае избрания 123
Глава ЦИК призвала не портить бюллетени на выборах 38
У Порошенко заявили, что сцены на НСК захотела команда Зеленского 52

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отметил, что считает свое лидерство в избирательной гонке результатом ошибок Президента Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

«Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить себе, что его «жить по новому» будет означать «выживать». Поэтому я здесь. Со своей командой. Я не политик, я просто человек. Простой человек. Который пришел сломать эту систему», - заявил кандидат в президенты.

Напомним, в 19:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2699 грн.
11
Теги