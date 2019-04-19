На НСК «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
На стадионе установлены две сцены, одна напротив другой.
Ведут дебаты журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.
Перед дебатами кандидаты поднялись на одну сцену и обменялись рукопожатиями.
Напомним, Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.
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