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На НСК «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

На стадионе установлены две сцены, одна напротив другой.

Ведут дебаты журналисты Андрей Куликов, предложенный штабом Порошенко, и Елена Фроляк от штаба Зеленского.

Перед дебатами кандидаты поднялись на одну сцену и обменялись рукопожатиями.

Напомним, Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.
ForUm

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