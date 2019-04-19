Во время второго тура выборов Президента Украины, который состоится в это воскресенье - 21 апреля, украинцы должны продемонстрировать, что они - сознательные граждане и цивилизованная нация. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, которое в Facebook.

«Друзья! Хочу обратиться к вам как гражданин Украины, как мэр столицы. Все пойдут голосовать, сделают свободный выбор на демократических президентских выборах. И второй их тур должен состояться так же спокойно, законно, без манипуляций и фальсификаций. Это очень важно – обеспечить прозрачность, законность, порядок», - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, к выборам президента Украины, без преувеличения, приковано внимание всего мира. Следовательно, украинцы не должны поддаваться на возможные провокации.

«Мы, украинцы, должны продемонстрировать, что мы – сознательные граждане и цивилизованная нация. Мы не должны поддаваться на провокации и проявлять лишних эмоций. Ведь каждый из нас выбирает будущее нашего государства», - отметил Кличко.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.