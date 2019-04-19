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Бывший глава Администрации Президента Петра Порошенко Борис Ложкин опроверг информацию о встрече с олигархом Игорем Коломойским в Израиле.

«С интересом прочитал интервью с Игорем Коломойским. Для тех, кому это важно, сообщаю: я – президент Еврейской конфедерации Украины и в Израиле бываю часто. Последний раз провел там 3 дня, а не две недели, с Коломойским не встречался и не разговаривал», - написал он в Facebook.

«Уверен, что эмоциональные предвыборные перегрузки, которые испытывают все, кому дороги интересы страны, в ближайшее время спадут, и мы сможем продолжить нормальный общественный диалог», - добавил Ложкин.

Коломойский в интервью Экономической правде заявил, что Ложкин якобы виделся с ним, пока «две недели отсиживался в Израиле, прячась от прокурора Константина Кулика».
ForUm

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