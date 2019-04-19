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Президент Украины Петр Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Песах.  

«Примите сердечные поздравления по случаю праздника Песах, который является олицетворением несокрушимой веры в победу добра и справедливости, символом духовной свободы и освобождения от порабощения», - говорится в обращении Главы государства к соотечественникам.

«Сохранение национальной самобытности, отстаивание своих прав и достоинства – те вечные ценности, которые исторически сочетают украинский и еврейский народы. Иудейская община сегодня является неотъемлемой частью украинского общества, активным участником социально-экономической, культурной и духовной жизни страны. Уверен, что совместными усилиями мы построим богатую и сильную державу», - отметил Порошенко.

Президент пожелал евреям крепкого здоровья мира и достатка.

«Пусть в эти праздничные дни ваши сердца наполняются теплом и любовью, а дома - добром и радостью» - говорится в поздравлении.

Песах – один из важнейших иудейских праздников, посвященный Исходу из Египта и освобождению евреев от 400-летнего рабства. Традиционно Песах празднуют в течение недели.
ForUm

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