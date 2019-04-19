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Ивано-Франковский городской суд вынес решение по делу злоумышленника, напавшего на полицейского. Подсудимый получил 2 года лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД.

Накануне Нового года нетрезвый мужчина на улице нарушал общественный порядок, нецензурно ругался, вел себя агрессивно. Граждане вызвали патрульных. Нарушителя задержали. Уже в райотделе, при составлении материалов, гражданин внезапно ударил полицейского головой в лицо. Для чего он сделал такой поступок, он объяснить не мог.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК. До вступления приговора в законную силу мера пресечения – домашний арест, остается без изменений.
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