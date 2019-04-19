Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк назвал заявления действующего Президента Петра Порошенко о возможном возбуждении уголовного дела в отношении судей за неправосудное решение по делу Приватбанка угрозами и вмешательством в их работу.

«Как глава «нереформированного» суда не могу остаться в стороне заявлений руководства государства, который вчера призвал ускорить квалификационное оценки судей для того, чтобы перезапустить Окружной административный суд города Киева, принявший решение по делу Приватбанка», - написал он в Facebook.

Также Порошенко поручил Службе безопасности и Генеральной прокуратуре «после завершения всех необходимых судебных процедур» оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела в отношении судей за неправосудное решение.

«Во-первых, хочу поблагодарить за хорошую фиксацию собственных, по-моему, неправомерных действий. Это всегда облегчает процесс привлечения к ответственности авторов таких заявлений», - заявил судья.

Данные высказывания, по словам Вовка, особенно пока судебное решение не вступило в законную силу – это фактически угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его просмотр и, в перспективе, их ожидает.

«Коллегам по этим основаниям следует обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в их деятельность по осуществлению правосудия», - считает Вовк.

«Как точно подметил известный юрист, политик и блогер Андрей Портнов, который кстати имеет богатый опыт побед у государства в международных институтах, такие заявления и действия главы государства только увеличивают шансы заявителя по делу на ее выигрыш в ЕСПЧ. И это выглядит явно не как государственная позиция», - добавил он.

Что касается перезагрузки суда, то, по словам судьи, вполне очевидно, что форма и формат такого заявления имеет целью повлиять на этот процесс с соответствующим и желательным для автора заявления результатом.

«Здесь отдельно стоит обратить внимание, что сейчас и ВККС находится в своеобразной стадии «перезагрузки», ведь на рассмотрении суда много исков об отсутствии полномочий у самих членов Комиссии. Поэтому есть определенные сомнения, что при таких условиях процесс оценки будет объективным. Проведение оценки, к решению указанных споров или в случае неудовлетворения их результатом будет иметь признаки конфликта интересов», - подчеркнул глава Окружного админсуда.

«Возможно, это не повод созвать СНБО, но пора подумать именно о том, как содержательно и аргументированно изложить свою юридическую позицию по иску бывшего коллеги Давида Жвании о запрете выезда за границу», - резюмировал Вовк.

Напомним, на заседании СНБО 18 апреля Президент Украины Петр Порошенко призвал руководство Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию Приватбанка.

17 апреля на сайте Окружного административного суда города Киева появилась информация об иске бывшего народного депутата Давида Жвании с требованием Президенту Порошенко и другим чиновникам, в том числе и судьям Верховного Суда выезжать за границу в течение одного года после проведения выборов.