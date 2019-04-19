Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о попытках России вмешаться в президентские выборы 2016 года был трансформирован в книжную версию и стал бестселлером на Amazon.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

«Две книжные версии доклада Мюллера продаются на Amazon, и один из них уже стал бестселлером», - говорится в сообщении.

Два американских издательства Skyhorse и Scribner трансформировали доклад спецпрокурора в книжную версию и продают их в соответствии по 9,20 долларов и 10,50 долларов США.

Как сообщает Daily Mail, самая дешевая версия от Skyhorse стала бестселлером за считанные часы.

Отмечается, что сам доклад является бесплатным, ведь документ был в четверг утром опубликован на сайте Минюста США.

Напомним, 18 апреля генпрокурор США Уильям Барр опубликовал доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который в своем расследовании подробно описал попытки России вмешаться в президентские выборы 2016 года из-за хакерских взломов, однако не нашел никаких доказательств возможного сговора кампании Трампа с россиянами.