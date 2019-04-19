также в разделеМир
Во время протестов в Северной Ирландии застрелили журналистку 11
Во Франции заявили об угрозе обрушения частей Нотр-Дама 13
Минюст США опубликовал доклад Мюллера о Трампе и связях с РФ 37
Премьер Польши: покупка российского газа – это покупка оружия у РФ 40
На Мадейре автобус с туристами упал на дом, погибли 26 человек 73
Бывший президент Перу застрелился во время задержания 61
Польша нашла замену российской нефти 68
На восстановление Нотр-Дама уже собрали около $1 миллиарда 29
Нефтяники спасли пса в 220 километрах от берега в Южно-Китайском море 34
Собор Парижской Богоматери спасли за 30 минут до разрушения 30
Нотр-Дам мог загореться из-за короткого замыкания 39
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет 31
На восстановление Нотр-Дама могут уйти десятилетия 27
Правоохранители назвали основную версию пожара в Нотр-Даме 171
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру с Макроном и горящим Нотр-Дамом 81
Госдума РФ приняла закон об изоляции Рунета 262
Знаменитые витражи Нотр-Дама уцелели при пожаре 56
При пожаре в Нотр-Даме пострадали три человека 29

Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о попытках России вмешаться в президентские выборы 2016 года был трансформирован в книжную версию и стал бестселлером на Amazon.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Mail.

«Две книжные версии доклада Мюллера продаются на Amazon, и один из них уже стал бестселлером», - говорится в сообщении.

Два американских издательства Skyhorse и Scribner трансформировали доклад спецпрокурора в книжную версию и продают их в соответствии по 9,20 долларов и 10,50 долларов США.

Как сообщает Daily Mail, самая дешевая версия от Skyhorse стала бестселлером за считанные часы.

Отмечается, что сам доклад является бесплатным, ведь документ был в четверг утром опубликован на сайте Минюста США.

Напомним, 18 апреля генпрокурор США Уильям Барр опубликовал доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который в своем расследовании подробно описал попытки России вмешаться в президентские выборы 2016 года из-за хакерских взломов, однако не нашел никаких доказательств возможного сговора кампании Трампа с россиянами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2599 грн.
18
Теги