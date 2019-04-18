Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.

В опубликованном отчете говорится о многочисленных связях Трампа с Россией, но нет доказательств, свидетельствующих о совершении им преступления, пишет Украинская правда.

«Кампания в соцсетях и операции ГРУ по взлому сайтов и почты совпадают с серией контактов между представителями кампании Трампа и индивидами со связями с российским правительством», - говорится в докладе.

Офис спецпрокурора Мюллера расследовал, перешли ли или эти контакты представителей кампании Трампа дальше в сговор или координацию действий с Россией, которая пыталась повлиять на выборы США в 2016 году.

«Хотя расследование выявило, что российское правительство понимало, что оно будет иметь преимущества от президентства Трампа, и работало, чтобы обеспечить результат, и представители Трампа ожидали, что у них будут электоральные преимущества от похищенной и опубликованной информации благодаря российским усилиям, расследование не выявило, что представители кампании Трампа сговорились или координировали работу с российским правительством, целью которого было вмешательство в избирательный процесс», - сообщается в отчете.

Контакты представителей Трампа с Россией состояли из бизнес-связей, предложений помощи во время кампании, предложения личной встречи с тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, приглашений на встречи между представителями кампании Трампа и членами правительства РФ и предложений по улучшению отношений между США и РФ.

Напомним, согласно итогам расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером, ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательство России в выборы 2016 года.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.