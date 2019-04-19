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Украине необходимо искать альтернативных поставщиков угля, возможно, на Западе, заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире канала «1+1», комментируя продолжающиеся поставки угля из России.

«Я все понимаю, я понимаю, что это проблема, на самом деле, я ее не изучил, я не знаю глубоко эту проблему, вы должны меня понять, мне не стыдно в этом признаться, но я думаю, что однозначно надо всегда класть на карту всевозможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, надо искать альтернативные поставки, может быть, искать их в западных странах. Вот, если вам интересно мнение, господин Герус (бывший член Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), - ред.) у нас в принципе специалист в этом вопросе», - заявил Зеленский, передает 112 Украина.

В свою очередь Герус заявил, что новый президент не должен зарабатывать на повышении тарифов: «Все вопросы решаются, если за них браться. И в июне у нас вопрос будет решенный. Роттердам+ не останется, потому что он пополняет карманы. Нужно сделать, чтобы новый президент не зарабатывал на повышении тарифов».

Напомним, Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов,  а также ограничивает поставки угля в Украину.
ForUm

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