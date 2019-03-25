Спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.

Это следует из опубликованных Минюстом ключевых выводов итогового доклада Мюллера, сообщает УНИАН.



Спецпрокурор подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа.

При этом Мюллер не дает четкого ответа на вопрос, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

В докладе также утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через «Агентство интернет-исследований» и хакерские атаки.

Напомним, бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта приговорили еще 43 месяцам тюрьмы в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

Ранее он уже получил три года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые преступления.