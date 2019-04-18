Петр Порошенко просит избирателей поддержат его кандидатуру во втором туре выборов президента 21 апреля, но отмечает, что примет любое решение народа.

Об этом говорится в обращении Главы государства.

«Я знаю, как много у вас ко мне претензий. Я знаю, как трудно каждому из вас простить мне мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. Да, я не идеален. Но я уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего.

Чтобы завершить начатое и не потерять уже сделанного, я прошу вашей поддержки 21 апреля. И приму любое ваше решение, ведь воля народа превыше всего!» - сказал Президент.

«Страна сегодня на распутье. Либо мы уверенно продолжаем движение в Европейский Союз и НАТО, либо наступает реванш. Это не будет резкий поворот сразу. Это будет сначала малозаметное, ползучее, но уверенное возвращение в сферу российского влияния», - подчеркнул Порошенко.

«Впрочем, когда вы придете на участке, не думайте о Зеленском. И о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в четырнадцатом году вы остановили Новороссию, теперь, прошу, не допустите превращения Украины в Малороссию», - призвал Глава государства.