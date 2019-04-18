Пограничники из состава Объединенных сил с целью эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских боевиков во время избирательного процесса усилили меры безопасности в КПВВ путем применения мобильных подразделений и кинологических смотровых групп со специальными служебными собаками для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки и средств террора, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Активная фаза усиления уже началась. За счет маневра сил и спецсредств, активизации использования технических средств и служебных собак уплотнено присутствие пограничных нарядов в пределах гуманитарных коридоров, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в день голосования пограничники готовы к увеличению пассажиро-транспортного потока через линию разграничения. «Планируется усиление службы дополнительными пограничными нарядами по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств. В том числе предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов во всех КПВВ», – подчеркнули в штабе.

«Цель мероприятий усиления - не допустить провокаций в КПВВ на линии разграничения, обеспечить безопасную составляющую, в частности предотвратить провоза оружия, боеприпасов, взрывчатки и тому подобное. Кроме этого - не допустить лиц, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в период выборов», – сказано в сообщении.

Напомним, с 18 апреля правоохранители несут службу в усиленном режиме.