Правоохранители будут нести службу в усиленном режиме с 18 апреля, сообщает пресс-служба полиции.

С 1 апреля по сей день полицейские зарегистрировали 976 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Чуть больше чем за две недели открыто 66 уголовных производств.

Всего же с начала проведения предвыборной кампании – с декабря 2018 – в полицию поступило 8800 сообщений о нарушениях. Открыто 378 уголовных производств и составлено 763 протокола.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что полицейские должны учитывать проблемные моменты, которые возникали в ходе первого этапа голосования, и не допустить их.

«Каждый должен ответственно относиться к выполнению своих задач. Уже завтра переходим на усиленный режим несения службы. Хочу, чтобы все помнили, что взаимодействие с представителями общественной организации «ОПОРА» является одним из важнейших компонентов демократических выборов», - подчеркнул глава Нацполиции.

Всего к обеспечению правопорядка и безопасности во время второго тура выборов планируется привлечь почти 72,4 тысячи полицейских.

Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, на охрану окружных и участковых избирательных комиссий будет задействовано чуть более 50 тыс. полицейских. К обеспечению правопорядка на улицах привлекут почти 11 тыс. правоохранителей.