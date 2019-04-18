Украина в связи с предстоящими парламентскими выборами рискует войти в 2020 год без утвержденного бюджета, считает глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

В ходе дискуссии VoxUkraine о рисках государственного бюджета Украины на 2020 год глава Счетной палаты отметил, что этот состав парламента может не принять госбюджет на следующий год, сообщает УНИАН.

«Пока сформируются комитеты, страна может остаться без бюджета. Я говорю о реальных вещах, как бывший парламентарий. Мы можем войти в следующий год без бюджета», - сказал Пацкан.

При этом он подчеркнул, что является сторонником принятия бюджета в этом году и этим составом парламента.

В октябре текущего года в Украине состоятся выборы в Верховную Раду. После присяги новых народных депутатов и назначения нового Кабинета министров действующий состав парламента и правительства, соответственно, утратят полномочия.

