также в разделеСтолица
В Киеве снизилось количество краж, но вырос оборот наркотиков 11
Кличко показал эффектное видео демонтажа Шулявского моста 31
Труханов остров решили объявить ландшафтным заказником 27
Кличко обратился к киевлянам с Подольско-Воскресенского моста 32
В Киеве ожидаются заморозки 51
Киев резко поднялся в рейтинге стартап-городов мира 21
В Киеве директор турфирмы присвоила деньги детей 23
На Майдане Независимости взрывчатку не нашли 20
Полиция получила еще пять сообщений о минировании в Киеве 27
Возле посольства РФ в Киеве произошел взрыв 34
В Киеве перекроют проспект Победы для сноса Шулявского моста 69
В Киеве пьяного виновника ДТП пришлось привязать к столбу 72
В Киеве праворадикалы напали на ЛГБТ-активистов, есть пострадавшие 47
В Киеве из-за «похищения» ребенка отцом вводили план «Перехват» 38
Россиянин организовал в Киеве сеть борделей 36
Возле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая драка: задержаны 11 человек 91
Полиция просит помочь найти мужчину, который одним ударом убил посетителя супермаркета 83
Взрывчатки в здании КГГА не оказалось 24

В эту субботу, 20 апреля, в 10:00 в Киеве стартует самая масштабная весенняя толока, посвященная Дню окружающей среды. В этот день усилиями городских служб, общественных организаций, коммерческих структур планируют убрать более 30 локаций, сообщает пресс-служба КГГА.

К толоке, во время которой будут убирать мусор (в частности, стихийные свалки), высаживать деревья и кусты, смогут присоединиться все желающие. Тем более, что локации выбирались, в частности, из обращений киевлян в социальных сетях и по телефону городского контакт-центра.

«В эту субботу в 10:00 мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться к уборке города. Особое внимание обращаем на места стихийных свалок, популярных мест отдыха, где часто оставляют отходы, что особенно актуально перед началом сезона пикников, оставленных или заброшенных частными владельцами территорий и тому подобное. Наша главная задача – не только убрать, а сделать так, чтобы мусор больше в этих местах не появлялся. Чистота зависит от каждого из нас: если убирать за собой, не вывозить мусор в зеленые зоны, то город станет чище и опрятнее», - убежден заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Толоки будут проходить в каждом районе столицы – в парках и скверах, на заброшенных территориях, у водоемов и др. В общем насчитывается более 30 локаций. За каждой закреплено ответственное лицо, которые поможет с деталями. Все участники будут обеспечены инвентарем и перчатками.

Список локаций можно узнать здесь
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1166 грн.
7
Теги