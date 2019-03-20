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Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, набравшую на сайте парламента более 25 тыс. голосов. Петицию поддержали все присутствующие члены комитета, сообщает Громдське.

На заседании решили создать рабочую группу, в которую привлекут представителей других профильных комитетов. Она будет нарабатывать проект закона об урегулировании медицинского применения каннабиса.

Также на комитете решили обратиться в Кабмин с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в перечень наркотических средств, согласно которому использование каннабиса в Украине запрещено в медицинских и исследовательских целях. То есть каннабис предлагают разрешить использовать для лечения, при этом он останется наркотическим средством.

На заседание комитета также пришли члены общественных организаций. В частности, председатель объединения «Афина. Женщины против рака» Нина Резниченко отметила, что каннабис может облегчить боль для онкобольных пациентов.

«В нашем сообществе за последние 2 года умерли более 55 женщин. Из них как минимум 8 женщин употребляли нелегально препараты из медицинского каннабиса и выживали следующим образом. Их толкнули в руки незаконного бизнеса», - отметила Нина.

Народный депутат Геогий Логвинский указал, что комитет «готов защищать непопулярные вещи»: «Главная цель, почему мы, члены комитета, готовы поддержать эту петицию, защищать непопулярные вещи, это потому, что это нарушение права человека нормально жить».

Как ранее сообщал ForUm, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддерживает легализацию медицинского каннабиса в Украине. 
ForUm

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