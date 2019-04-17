Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00.

Представитель Порошенко в ЦИК просит Комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов, чтобы Президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на Общественном.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о начале распространения бесплатных билетов на дебаты, запланированные на 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Соломенский районный суд избрал мерой пресечения для бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергосети» Дмитрия Крючкова арест на 45 дней и установил как альтернативу залог 7 млн гривен.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в случае неснижения цены на газ для населения с 1 мая.

9 апреля 2019 НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Кабинет Министров с просьбой отменить утвержденное им Положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него.

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам

Диверсант, подозреваемый в подрыве автомобиля сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова 4 апреля, выжил, он арестован. Об этом на брифинге сказал глава СБУ Василий Грицак.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в среду в Киеве опроверг информацию о якобы побеге из страны.

Служба безопасности Украины считает организатором операций по убийству украинских офицеров разведки начальника департамента Федеральной службы безопасности России генерала Дмитрия Минаева. Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак.

Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения инцидента в Керченском проливе. Об этом заявили в МИД РФ в связи с обращением Украины в трибунал для принятия принудительных мер в отношении России для освобождения украинских моряков.