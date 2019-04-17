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Представитель кандидата в президенты Петра Порошенко в ЦИК просит Комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов, чтобы Президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на «Общественном».

Об этом на брифинге 17 апреля заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев, передает Украинская правда.

«Поскольку есть закон, который требует дебатов на «Общественном», есть соответствующие инструкция ЦИК, то сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов», - сказал он.

Медведев пояснил, что это делается для того, чтобы изменили время проведения дебатов на «Общественном» так, чтобы Президент смог принять участие в дебатах на стадионе и в студии.

«Наш оппонент отказался от любого другого времени проведения дебатов, которые зафиксированы на 20:00 на «Общественном», и настаивает, что должно быть именно 19:00. Хотя мы так думаем, что 19:00 поставлены ​​специально в расчете на то, что законопослушный гражданин Порошенко на 20:00 должен поехать на «Общественное» и что он бы из-за этого не смог бы принять участие в дебатах в 19:00», - сказал Медведев.

Он добавил, что Порошенко «готов быть и там, и там».

«Поэтому мы обращаемся в ЦИК, чтобы там сформировали вечерний график, чтобы Порошенко мог быть на дебатах на стадионе с Зеленским и принять участие в тех дебатах, которые предусмотрены действующим законодательством», - подытожил Медведев.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

Желающим прийти на стадион следует заполнить анкеты: https://forms.gle/CNoaQXZxsUnxyihZ8  
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