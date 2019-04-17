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Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения инцидента в Керченском проливе.

Об этом заявили в МИД РФ в связи с обращением Украины в трибунал для принятия принудительных мер в отношении России для освобождения украинских моряков.

«В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», в частности,  в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров», - заявили в российском ведомстве, отметив, что «не усматривают в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания».

«Процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь. Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в Трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности», - заявили в МИД РФ.

Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.

Напомним, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, чтобы заставить Россию освободить пленных украинских моряков.
ForUm

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