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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о начале распространения бесплатных билетов на дебаты, запланированные на 19 апреля на НСК «Олимпийский».

Соответствующее заявление шоумена распространено в Facebook.

«Уже открыта возможность зарегистрироваться на главное событие страны! Доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона», - заявил он.

Зекоманда сообщила, что доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона на сайте: https://debaty2019.org.ua

Как отмечается, на одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатных билета.

Напомним, вчера, 16 апреля, команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский». Штабы договорились об аренде стадиона с 09:00 до 00:00 19 апреля.
ForUm

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