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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в среду в Киеве  опроверг информацию о якобы побеге из страны. Трансляцию совместного с главой СБУ брифинга Матиоса вел телеканал 112 Украина.

«Я не двойник, не тройник, и даже не клон «беглеца-Матиоса», о чем уже несколько дней подряд говорят все пропагандистские российские СМИ, о том, что военный прокурор отбыл за территорию Украины, сбегая. Мы «сбежали» для работы, работа сегодня продемонстрирована и это работа совместная, на государство, вместе с СБУ», - сказал Матиос в начале своего выступления.

После он заверил, что его не следует искать в Израиле, Швейцарии и других странах, поскольку он «просто выполняет свою работу», что не всегда сопровождается присутствием в медиа.

Ранее ряд отечественных и российских СМИ со ссылкой на журналиста Василия Крутчака сообщили о якобы срочном побеге Матиоса из страны из-за конфликта с руководством государства.  
ForUm

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