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Диверсант, подозреваемый в подрыве автомобиля сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова 4 апреля, выжил, он арестован.

Об этом на брифинге сказал глава СБУ Василий Грицак, передают Українськi Новини.

По его словам, ранее распространенная информация о гибели террориста является ложной.

«Исполнитель жив, он находится в больнице», - заявил Грицак.

Он сообщил, что этот диверсант имел фальшивый паспорт гражданина Киргизии на имя Алексея Ломако.

Настоящее имя преступника – Алексей Комаричев, он гражданин России, сотрудник военной разведки.

Комарычев – руководитель российской ДРГ, заброшенной в Украину для убийства украинских офицеров разведки.

Напомним, 4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику военной разведки.

В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, который предпринял попытку установить мину под машину. Как заявили в ГПУ, вскоре он умер в больнице.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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