После первого тура выборов президента ситуация на фронте стала более напряженной.
Об этом в интервью BBC News Украина заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
«После первого тура выборов градус напряжения повысился», – отметил он.
«Так РФ показывает украинцам - не забывайте, что у вас есть проблема, за которой стоим мы, и только от нас зависит, как будет развиваться конфликт России с Украиной», – подчеркнул Наев.
Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Центральная избирательная комиссия объявила второй тур выборов президента Украины 21 апреля.
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