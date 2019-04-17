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После первого тура выборов президента ситуация на фронте стала более напряженной. 

Об этом в интервью BBC News Украина заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

«После первого тура выборов градус напряжения повысился», – отметил он.

«Так РФ показывает украинцам - не забывайте, что у вас есть проблема, за которой стоим мы, и только от нас зависит, как будет развиваться конфликт России с Украиной», – подчеркнул Наев. 

Напомним, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. 

Центральная избирательная комиссия объявила второй тур выборов президента Украины 21 апреля.
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