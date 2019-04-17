Национальная общественная телерадиокомпания назвала 10 фактов о дебатах кандидатов в президенты.

На странице Общественного в Facebook обнародован список, подготовленный Центром демократии и верховенства права.

Так, дебаты предусматривают личное участие кандидатов, не допускается участие их представителей или доверенных лиц. Они проводятся на средства государственного бюджета. Один час дебатов обойдется государственной казне в 6 млн гривен.

Отмечается, что дебаты продлятся 60 минут 19 апреля 2019 года с 20:00 до 21:00.

«36 минут на дискуссию. 4-5 вопросов от кандидатов друг другу. И 5 минут на заключительное слово, реплики кандидатов - не более 30 секунд», - говорится в сообщении.

Напомним, представитель кандидата в президенты Петра Порошенко в ЦИК просит Комиссию внести изменения в положение о порядке проведения дебатов, чтобы Президент успел принять участие в дебатах на НСК «Олимпийский» и на «Общественном».