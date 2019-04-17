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Священникам, которые приезжают на Святую Землю из Украины, разрешают совершать богослужения, только если они священнослужителя Украинской Православной Церкви.

Фото: AFP

Об этом в эфире программы «Церковь и мир» сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщается на сайте patriarchia.ru.

«Кувуклия — алтарь храма Гроба Господня, где ежедневно совершаются православные богослужения и в Великую субботу происходит схождение Благодатного огня — принадлежит Иерусалимской Церкви. Богослужения там всегда совершаются иерархами Иерусалимского Патриархата, которым могут сослужить гости из других Поместных Церквей.

Когда приезжают из Украины гости в священном сане, которые желают там послужить, их теперь спрашивают, к какой Церкви они принадлежат, и позволяют там служить, только если они принадлежат к канонической Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. А если это раскольники, то им там служить не позволяется. Причиной этого является непризнание легализованной Константинополем раскольничьей структуры другими Поместными Церквами, в том числе Иерусалимской Церковью», - сказал владыка.

Он предположил, на что рассчитывают представители Православной Церкви Украины на Святой Земле.

«Вновь созданная религиозная структура в Украине рассчитывает на то, что под давлением американской администрации, Константинопольского Патриархата и украинских властей она рано или поздно будет не только легализована Константинопольским Патриархатом, но и в той или иной форме признана Поместными Православными Церквами. Но события развиваются таким образом, что эти надежды оказываются тщетными.

Хочется надеяться, что политическая ситуация в Украине после выборов изменится к лучшему…», - отметил митрополит Иларион.
ForUm

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