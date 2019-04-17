На временно оккупированной территории Донбасса во время учений произошла массовая драка между боевиками и бывшими заключенными, призванными в незаконные вооруженные формирования. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба МОУ.

Он отметил, что по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях под руководством российских инструкторов активизировано проведение тренировок подразделений «МГБ и МВД» по выполнению задач в случае введения т.н. «правового режима».

«Вместе с тем, сбор различных подразделений т. н. «республиканских силовых структур» для совместных тренировок и их расположение для проживания на территории специально оборудованных баз, приводит к многочисленным конфликтам среди личного состава», – подчеркнул Мотузяник.

Так, по его словам, 15 апреля в результате драки между представителями различных подразделений специального назначения «МГБ и МВД» более десяти человек получили ранения, трое госпитализированы.

Мотузяник подчеркнул, что одной из причин конфликтов стало привлечение к совместным тренировкам личного состава т.н. «правоохранительных органов» и лиц, призванных на военную службу, которые освободились в текущем году после отбывания наказания за совершение преступлений, в том числе за дезертирство.

Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование под видом командно-штабных учений по «территориальной обороне» планирует скрыто провести очередную мобилизацию на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.