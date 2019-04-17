также в разделеОбщество
Юношу, который в 17 лет «служил» на блокпосту «ДНР», оправили в тюрьму 6
Суд арестовал Крючкова с альтернативой залога в 7 миллионов 9
Наев: После первого тура градус напряжения на фронте повысился 12
Матиос назвал расценки на информацию из секретных баз данных 14
Эксперт: В Центре бесплатной правовой помощи процветает коррупция 23
Суд в РФ оставил под стражей четырех украинских моряков 20
Agenzia Nova: Путин и Медведчук обсудили освобождение украинских моряков 35
Геннадий Лапицкий: После выборов президента стране нужны существенные сокращения госаппарата и приход молодых специалистов 22
Взрывчатку под авто разведчика заложил житель Донецка 39
СБУ установила генерала ФСБ-организатора убийств украинских разведчиков 133
«Сбежавший» Матиос пришел на брифинг СБУ 186
Подозреваемый в подрыве авто разведчика в Киеве выжил 68
У Медведчука заявили, что власть пытается сохранить коррупционную схему «Дюссельдорф+» 38
У Парубия назвали дело против спикера обычным фейком 31
Международный трибунал по морскому праву рассмотрит иск к РФ через две недели 28
РФ: У трибунала по морскому праву нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины 43
Адвокат: Рубан собирается снова заняться обменом пленными 14
16 апреля. Картина дня 59

На временно оккупированной территории Донбасса во время учений произошла массовая драка между боевиками и бывшими заключенными, призванными в незаконные вооруженные формирования. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, сообщает пресс-служба МОУ.

Он отметил, что по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях под руководством российских инструкторов активизировано проведение тренировок подразделений «МГБ и МВД» по выполнению задач в случае введения т.н. «правового режима».

«Вместе с тем, сбор различных подразделений т. н. «республиканских силовых структур» для совместных тренировок и их расположение для проживания на территории специально оборудованных баз, приводит к многочисленным конфликтам среди личного состава», – подчеркнул Мотузяник.

Так, по его словам, 15 апреля в результате драки между представителями различных подразделений специального назначения «МГБ и МВД» более десяти человек получили ранения, трое госпитализированы.

Мотузяник подчеркнул, что одной из причин конфликтов стало привлечение к совместным тренировкам личного состава т.н. «правоохранительных органов» и лиц, призванных на военную службу, которые освободились в текущем году после отбывания наказания за совершение преступлений, в том числе за дезертирство.

Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование под видом командно-штабных учений по «территориальной обороне» планирует скрыто провести очередную мобилизацию на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
1575 грн.
38
Теги