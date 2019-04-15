По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование под видом командно-штабных учений по «территориальной обороне» планирует скрыто провести очередную мобилизацию на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявил спикер Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба министерства.

По его словам, в течение 15-23 апреля запланировано развертывание т.н. «Мобилизационными департаментами ДНР/ЛНР» штабов территориальной обороны.

«Кроме того, 15-17 апреля с.г. продлятся учения по гражданской обороне с привлечением всех т.н. «республиканских силовых структур». При этом, в ходе указанных мероприятий будет вводиться усиленный административно-полицейский режим с предоставлением т.н. «правоохранительным органам» дополнительных полномочий по розыску и задержанию граждан, избегающих призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск», – отметил Праута.

Он подчеркнул, что проведение таким образом мобилизации вызывает возмущение среди местного населения, особенно среди граждан, которые оказались под угрозой призыва в связи с увеличением до 65 лет призывного возраста, молодежи, которая вместо продолжения обучения и получения профессии будет призвана на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.