Результат первого тура выборов Президента Украины показал, что нельзя использовать религию в политике.
Фото: newsone.ua
Такое мнение высказала народный депутат V, VI созывов Анна Герман в эфире телеканала NEWSONE.
По ее словам, основная проблема украинцев заключается в том, что разрушен «храм души народа».
«То, что украинские реставраторы будут работать над восстановлением собора Парижской Богоматери, хорошее дело. Когда власть делает хоть немного хорошего, то давайте ее в этом поддержим, но основная наша проблема и вывод, который мы можем сделать с этой трагедии в Париже, как отстроить храм души нашего народа, как снова объединить церкви, как объединить религиозные общины, который разорвали Томосом, использованным в политических целях», - рассказала Герман.
При этом она указала, что нельзя ставить святое на конвейер политических интересов.
«Порошенко хотел использовать Бога для выборов и Бог ему показал, какой может быть конец. Нельзя святые вещи ставить на конвейер политических интересов… Результат выборов показал, что нельзя использовать Бога для политических технологий», - подытожила экс-нардеп.
Как сообщалось ранее, министр культуры Евгений Нищук заявил, что Украина готова направить в Париж лучших специалистов и реставраторов для восстановления Нотр-Дам де Пари после пожара.
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