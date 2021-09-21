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Лидер политической партии «Украинская стратегия» Владимир Гройсман предложил в качестве мотивации к прививке против коронавирусной инфекции COVID-19 оказывать гражданам единовременную помощь в размере 1 тыс. грн.

В эфире программы «Свободы слова» на телеканале ICTV политик подчеркнул, что другого варианта преодолеть пандемию, чем провести тотальную вакцинацию, нет, передает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, если принудительная вакцинация не срабатывает, то нужно ввести систему дополнительной мотивации привитым.

«У нас пожар. Люди умирают, нагрузка на систему возрастает. А экономика падает. И одновременно мы видим примеры других стран, видим, что там другая ситуация. Небольшие средства, чтобы сделать дополнительную мотивацию. Нет другого варианта, как вакцинировать всех. Но я бы предложил - выплатить каждому при вакцинации 1 тысяче грн. Предложил бы компенсацию тем, кто вакцинировался раньше», - отметил Гройсман.

Источником финансирования такой дополнительной мотивации, по его мнению, мог бы стать транш в $2,7 млрд от Международного валютного фонда. Деньги, напомнил политик, пришли в качестве подарка для преодоления последствий пандемии, так что и использовать их надо на проблемы пандемии.

По словам Гройсмана, в этом же пакете должна быть помощь людям, которые могут потерять работу из-за нового локдауна - минимум на уровне минимальной зарплаты, а также помощь предприятиям: компенсация убытков, арендных платежей и тому подобное.

«Далее следует немедленно определить программу вакцинации от сезонного гриппа - ведь сезонный грипп так же осуществляет нагрузки на систему - и максимально системно ввести тестирование в учебных заведениях. Там тоже надо контролировать ситуацию. И хочу обратиться к власть имущим: перестаньте умничать, а принимайте решение. Мы теряем людей», - добавил политик.
ForUm

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