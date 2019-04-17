Президент Украины Петр Порошенко призвал каждого стать «украиноботом».

«Я не призываю никого быть «порохоботом»... Но я сейчас призываю каждого стать «украиноботом». Любить Украину. Потому что риски, которые сейчас концентрируются, когда мы якобы пытаемся поиграть в это – цена будет очень высокой», - сказал он во время прямого эфира на телеканале 112 Украина, участие в которой должен также принимать кандидат Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина была объектом очень мощной атаки элементов гибридной войны, начиная с фейковых новостей: «И финансирование этих фейковых новостей является очень мощным».

«Но я хотел бы поблагодарить за очень ответственный выбор украинцев. Что несмотря на фейковые новости из России, несмотря на мощную критику действующей власти, не всегда обоснованную, где 80% всех сообщений, по оценкам Института массовой информации, касалась меня лично, и даже в этих условиях мы видим сейчас, что почти 40% готовы проголосовать за меня», - сказал Порошенко.