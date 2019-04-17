Слушания по иску Украины в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) по поводу немедленного освобождения трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей должны состояться в Гамбурге через две недели – 29-30 апреля.

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Укринформ.

По ее словам, «по процедуре, слушания (по иску Украины к РФ) должны состояться через две недели после подачи обращения в Международный трибунал по морскому праву. То есть, 29-30 апреля. После слушаний на вынесение решения нужно еще две недели».

При этом Зеркаль отметила, что российская сторона может попытаться затягивать начало слушаний – в связи с Пасхальными праздниками, но слушания не отложат позднее, чем на 2-3 мая.

«После принятия решения ITLOS мы рассчитываем на немедленное освобождение и возвращение в Украину моряков и кораблей в рамках применения временных мер», - сказала замминистра.

Также она сообщила, что на следующей неделе, 23 апреля, в Гааге могут состояться консультации между Украиной и Россией в рамках иска Украины в Международный трибунал ООН по освобождению украинских судов и пленных моряков.

«Но факт проведения или непроведения этих консультаций уже не влияет на процессуальные действия», - сообщила Зеркаль.

По ее словам, согласно правилам Конвенции ООН по морскому праву, Украина уведомила Россию о начале обязательного арбитражного производства в ITLOS после «нескольких месяцев усилий, направленных на обеспечение освобождения своих военно-морских судов и 24 членов их экипажей».

МИД использовал все «дипломатические средства воздействия» и в то же время «мы готовили все материалы, изложенные в нашем иске, чтобы процесс был интенсивным», - подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что «собранные доказательства абсолютно подтверждают правоту Украины».

Напомним, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, чтобы заставить Россию освободить пленных украинских моряков.