Министерство иностранных дел дополнительно обращается в Международный трибунал по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков. Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Facebook.

«Судилище, происходящее сейчас в Москве над украинскими моряками, является вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека», - говорится в сообщении.

«Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается к Международному Трибуналу по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков», - добавил Порошенко.

Он рассчитывает, что «уже через считанные недели Трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными».

«Именно такие решения приближают освобождение наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делают неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности», - считает Президент.

При этом он отметил, что у России все еще есть шанс освободить украинских моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления.

Напомним, все захваченные 25 ноября 2018 в Керченском проливе моряки заявили следствию, что являются военнопленными.