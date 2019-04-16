также в разделеРелигия
Епископ УПЦ рассказал, чем отличается грешник от праведника 9
РПЦ: Автокефалия не привела к восстановлению единства православных в Украине, но поставила под угрозу целостность мирового Православия 8
В Чопе в Вербное воскресенье пройдет городской крестный ход УПЦ 6
Глава Черновицкой ОГА пообещал разобраться в ситуации с незаконными переходами общин УПЦ в новую Церковь 14
В Александрийской епархии УПЦ готовят торжества по случаю прославления блаженной исповедницы Иулиты Педан 4
Православные столицы почтили память преподобных Зверинецких 5
УПЦ: Люди молились перед горящим собором во Франции - это знак духовного возрождения 8
Православные Черниговщины почтили Даневскую икону Божией Матери 6
Патриарх Кирилл: Константинополь развязал руки властям Украины в их борьбе против УПЦ 14
Избиение верующих УПЦ в Копытове на Ровенщине чиновники назвали «толкотней» 62
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери: мир уже не будет прежним 31
В Харькове состоится большой великопостный концерт церковных песнопений 8
Митрополит Онуфрий рассказал, почему к окончанию поста человек видит себя намного худшим, чем ранее 10
В РПЦ ожидают в случае победы Зеленского прекращения гонений на Церковь 17
В Сумах из храма УПЦ похищены пожертвования для онкобольных детей 8
Священников ПЦУ не допускают к сослужению в храме Гроба Господня 72
На Ровенщине 60 общин УПЦ принудительно ликвидированы и 14 – захвачены 20
На Ровенщине сторонники ПЦУ избили верующих УПЦ - одну женщину госпитализировали, священнику вызвали «скорую» 44

Ни одна Поместная Православная Церковь не поддержала действия Патриарха Константинопольского Варфоломея по созданию новой церковной структуры в Украине.

Фото: pravmir.ru

Об этом, как сообщается на сайте pravoslavie.ru, в эфире программы «Церковь и мир» сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Патриарх Варфоломей надеялся на блицкриг, но блицкриг Патриарха Варфоломея провалился — это уже сейчас очевидно», — отметил архипастырь.

«Он, во-первых, надеялся на то, что как только он объявит об "автокефалии украинской церкви", епископы из канонической Церкви ринутся туда и составят основное ядро новосозданной росчерком его пера "церковной структуры" — этого не произошло, — подчеркнул глава ОВЦС. — Во-вторых, у Патриарха Варфоломея были надежды на то, что его беззаконное вторжение в канонические пределы Русской Православной Церкви будет признано другими Поместными Церквами. Однако этого не происходит: ни одна Поместная Церковь не поддержала действия Патриарха Варфоломея, а целый ряд Поместных Церквей открыто выступили с критикой его действий. Значит, этот план тоже провалился».

Патриарх Варфоломей и его сотрудники «на долгие годы, может быть, на десятилетия увязнут в той ситуации, которую они создал для себя и для всего мирового Православия, — предсказал митрополит Иларион. — Они совершили то, что не признано Поместными Православными Церквами. Будет существовать некая структура, которую только они признают, а Поместные Православные Церкви будут продолжать признавать канонической только ту Украинскую Православную Церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий и которая в действительности является канонической».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2699 грн.
8
Теги