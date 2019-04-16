В Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина зафиксирована вспышка кори. Заболели 26 человек, в том числе 15 студентов, которые живут в общежитии, сообщает Мой Харьков.

На данный момент количество заболевших – 26 человек, из них 15 – жители общежитий №2, №5, №6, №9, №10 и №11. Исходя из числа заболевших 12 апреля студентов оповестили о карантинах в общежитиях, посторонним вход был запрещен. Студенты, попавшие в больницу, сдают анализы и находятся под присмотром врачей. Известно, что у жителя 10-го общежития не подтвердили заболевания корью. Об этом сообщила заместитель декана по воспитательной работе ХНУ им. Каразина – Наталья Васильевна Погарская.

Эпидемия начала свое распространение в университете с марта этого года. Преподаватели и сотрудники ВУЗа оповещали своих студентов о мерах профилактики заболевания и распространения кори. Также всем желающим предложили пройти серодиагностику, с помощью которой можно выявить иммунитет к кори. Такая проверка позволяет выявить людей без иммунитета и сделать дополнительную вакцинацию.

В случае ухудшения самочувствия руководство университета настоятельно рекомендует обращаться в пункт Городской студенческой больницы, который расположен в главном корпусе ХНУ имени Каразина на площади Свободы, 4.