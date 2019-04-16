также в разделеПроисшествия
Военные отбили атаку вражеской ДРГ на мариупольском направлении 33
В Луцке похитили избирательную документацию и печать 19
В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом 34
На Днепропетровщине мужчина разбил молотком 25 авто 37
Умер 20-летний парамедик «Смурфик», раненый на Донбассе 156
В ДТП на Киевщине погибла 17-летняя девушка 28
ООС: Боевики совершили 10 обстрелов, один военный ранен 26
Под Харьковом сгорел храм Московского патриархата 60
В Донецкой области из-за обвала на шахте погиб рабочий 63
ГСЧС: Спасены жизни 3 человек при пожаре в Днепре 18
Боевики 14 раз обстреляли силы украинских защитников, потерь нет 19
В Одессе задержали банду наркоторговцев 32
Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня 25
На Донбассе умер раненый морпех 38
На Донбассе обострились обстрелы: есть погибший и раненые 120
На Донбассе погиб брат Героя Украины Чибинеева 68
На Ривненщине БТР раздавил легковушку 21
На Донбассе в очереди перед КПВВ умер мужчина 50

В Харьковском национальном университете имени В.Н. Каразина зафиксирована вспышка кори. Заболели 26 человек, в том числе 15 студентов, которые живут в общежитии, сообщает Мой Харьков.

На данный момент количество заболевших – 26 человек, из них 15 – жители общежитий  №2, №5, №6, №9, №10 и №11. Исходя из числа заболевших 12 апреля студентов оповестили о карантинах в общежитиях, посторонним вход был запрещен. Студенты, попавшие в больницу, сдают анализы и находятся под присмотром врачей. Известно, что у жителя 10-го общежития не подтвердили заболевания корью. Об этом сообщила заместитель декана по воспитательной работе ХНУ им. Каразина – Наталья Васильевна Погарская.

Эпидемия начала свое распространение в университете с марта этого года. Преподаватели и сотрудники ВУЗа оповещали своих студентов о мерах профилактики заболевания и распространения кори. Также всем желающим предложили пройти серодиагностику, с помощью которой можно выявить иммунитет к кори. Такая проверка позволяет выявить людей без иммунитета и сделать дополнительную вакцинацию.

В случае ухудшения самочувствия руководство университета настоятельно рекомендует обращаться в пункт Городской студенческой больницы, который расположен в главном корпусе ХНУ имени Каразина на площади Свободы, 4.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2699 грн.
12
Теги