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Автокефалия, предоставленная Константинополем новой Православной Церкви Украины, не привела к восстановлению единства православных в стране, но поставила под угрозу целостность всего мирового Православия.

Фото: РПЦ

Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл в интервью греческому изданию «Этнос тис Кириакис».

«Происходящее сейчас в Украине является грубейшим вмешательством государства в церковные дела, очевидным нарушением Конституции страны и основополагающих прав человека. Удивительно, что все это происходит на фоне деклараций о приверженности Украины базовым европейским ценностям, одной из которых является принцип отделения Церкви от государства», - сказал он.

Патриарх отметил, что «факт тесной координации действий Фанара и украинских властей в вопросе предоставления автокефалии никем не скрывается». 

«Достаточно вспомнить подписание специального соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Константинопольским Патриархатом и Украиной 3 ноября минувшего года. Присутствие Президента Украины в президиуме Объединительного Собора - это лишь один из многих примеров. Мы видим, как действующий Президент разъезжает по раскольническим храмам страны с Томосом»в руках и понимаем, почему в преддверии президентских выборов в Украине он так торопился его получить», - прокомментировал Предстоятель РПЦ события в Украине. 

При этом он отметил, что «несмотря на колоссальное давление со стороны украинского государства» из 90 епископов Украинской Православной Церкви в новую церковную структуру перешли всего один правящий и один викарный архиерей. 
«Абсолютное большинство архипастырей, клириков и мирян верны своей Церкви и ее Предстоятелю», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

По его словам, на сегодня ни одна Поместная Православная Церковь не признала новосозданную церковную структуру в Украине. 

«Хотел бы заметить, что в нынешней ситуации речь не идет о поддержке либо Москвы, либо Константинополя. Вопрос стоит иначе: признаем ли мы исключительные властные полномочия одной Поместной Церкви над всеми другими Православными Церквами? Признаем ли мы за ней право росчерком пера объявлять раскольников каноничными, а общепризнанную Поместную Церковь более не существующей? Мы все столкнулись с попыткой навязать Православной Церкви новую экклезиологию. Не думаю, что Поместные Церкви с этим согласятся», - сказал Патриарх Кирилл. 
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