Освобождение из-под стражи народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана свидетельствует о том, что судебная система в Украине тяжело больна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Дело Савченко-Рубана 28.01.2019 было направлено в суд с обвинительным актом. Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее - его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса - исключительная компетенция суда. Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать – судебная система тяжело больна», – написал он.

Луценко озвучил причины возникновения такой ситуации. «Причина первая - разрешены законом манипуляции с бесконечной сменой адвокатов. У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было 8 платных и 1 бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР», – подчеркнул генпрокурор.

«Причина вторая - критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже 1 судьи приводит к передаче дела в другой суд. «Футбол» изменения судов по делу Савченко-Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд - Черниговский районний - Черниговский апелляционный - Верховный суд - Соломенский районний - Киевский апелляционный - Верховный суд - Киевский апелляционный - Дарницкий районный - Киевский апелляционный - Броварской районный», – отметил он.

Причина третья, по словам Луценко, это нежелание отдельных судей выполнять свою работу. «Иначе как самоустранением трудно назвать самоотвод в этом деле только потому, что кто-то из родственников судьи проживает на оккупированной территории», – заявил он.

«Ну и главное: освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из так называемой «ДНР» для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным», – подытожил Луценко.

Напомним, 16 апреля Надежду Савченко иВладимира Рубана выпустили из-под стражи.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении Савченко и Рубана за Броварским районным судом Киевской области.