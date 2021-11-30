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Бывшая народная депутат Надежда Савченко заявила, что обвинительный акт в отношении нее и Владимира Рубана вернули прокурору из-за необоснованности обвинения. 

«Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана «в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру», по причине необоснованности обвинения», - написала она в Facebook.

Также, по ее словам, прокурору отказано в мере пресечения в виде содержания под стражей Савченко и Рубана.

Адвокат Савченко настаивает, что теперь дело против нее должны закрыть. 

 

Надежда Савченко и Владимир Рубан были освобождени из-подстражи в зале суда 15 апреля 2019 года. Такое решение принял Броварской суд Киевской области, так как срок меры пресечения истек, а новый не был избран.

Ее обвинили в связях с боевиками «ДНР», сговор с руководителем «Центра освобождения пленных Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовке теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ «Майорск» в Донецкой области с арсеналом оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов.

Савченко арестовали 23 марта 2018 года.

 

 

 
ForUm

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