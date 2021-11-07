также в разделеСтолица
Киевлянина будут судить за подделку дипломов и COVID-тестов 9
Кличко рассказал, когда столичные школьники вернутся за парты 14
В Киеве – 1772 новых случая COVID-19 и 43 смерти за сутки 20
На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд: проведены обыски 22
Кличко показательно уволил своего зама из-за моста-долгостроя 29
«Дай ему по голове»: монахи Киево-Печерской лавры напали на журналистов, снимавших пожар 34
В Украине переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака 31
В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон 16
В Киеве от COVID-19 умер 8-летний мальчик 62
Депутатов Киевсовета пускали на заседание только с COVID-сертификатом 10
В Киеве ночью горел ресторан 16
Киев окутает туман, водителей призвали к осторожности 12
Акция «антивакцинаторов» прошла без драк 17
Число новых случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 2 тысячи 14
В Киеве проходит марш «антивакцинаторов» 70
Сегодня столичный транспорт будет работать дольше из-за футбола 19
В Киеве – рекорд смертности от COVID-19 78
Кличко: Локдаун в Киеве продлится минимум месяц 23

В Украине присутствует антивакцинальная кампания, причем мощная, многие граждане отказываются делать прививку и просто покупают себе поддельные COVID-сертификаты. Как пишут Подробности, об этом рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Оказывается, что только в Киеве ежедневно работают 40 мониторинговых групп, которые проверяют у жителей столицы наличие СOVID-сертификатов о прививках или негативного теста на коронавирус.

"Примерно 10% таких документов сомнительны. Общая проблематика – антивакцинальная кампания в целом. Некоторые политики, медики и публичные лица отмечают, что вакцинация – угроза жизни человечества. К сожалению, борьба с антивакцинаторами очень слаба. Это необходимо делать на государственном уровне", – сказал Рубан.

Отметим, что Минздрав планирует позволить сделать настоящую прививку от коронавируса тем украинцам, которые признаются, что приобрели фальшивый COVID-сертификат.

За прошлые сутки, 5 ноября, в Украине зафиксировали 25 063 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 058 014 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 793 жителя Украины (всего – 71 635). Вылечить удалось 2 504 236 инфицированных (11 817 – за последние сутки).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
12
Теги