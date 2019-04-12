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Киевский апелляционный суд определил подсудность уголовного производства в отношении народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана за Броварским районным судом Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда представление и.о. председателя Дарницкого районного суда Киева об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Савченко и Рубана удовлетворено, уголовное производство направлено для рассмотрения в Броварской горрайонный суд Киевской области», - говорится в сообщении.

Как известно, руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу без альтернативы внесения залога.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 
ForUm

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