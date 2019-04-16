Украина готова отправить лучших специалистов для восстановления Собора Парижской Богоматери. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры Евгений Нищук.

Он назвал пожар в соборе огромным ударом для истории, культуры не только Парижа, но и всей Европы и мира.

«Работа Минкультуры - сохранение для будущих поколений всех культурных и исторических памятников, художественного достояния, которым владеет Украина. И мы, как страна, которая теряет наследие на оккупированных территориях, как никто другой знает, как больно наблюдать это вживую», – отметил министр.

«Надеемся, что пожарным удастся спасти и не дать исчезнуть с культурной карты мира чрезвычайному памятнику. От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора», – подытожил Нищук



Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.