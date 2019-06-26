Следствие считает, что пожар в Соборе Парижской Богоматери мог быть вызван непогашенной сигаретой или нарушением в работе электрической сети.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Как заверил в среду представитель парижской прокуратуры, ссылаясь на результаты предварительного расследования, ничто не указывает на преступный умышленный поджог собора.

Парижская прокуратура в среду закрыла уголовное дело об умышленном поджоге и открыла расследование по факту непреднамеренного вреда за нарушения правил безопасности.

Как ранее сообщал ForUm, 15 апреля около 18:50 в соборе Нотр-Дам в центре Парижа начался крупный пожар.

В результате рухнул шпиль исторического памятника.

Утром 16 апреля пожар был ликвидирован.

Структуру здания спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии – Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.

Витражи XII и XIII веков, в том числе и окно-роза, не были повреждены. Огонь не тронул и орган Собора Парижской Богоматери, однако на него попала вода от тушения пожара.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал полностью восстановить Собор парижской богоматери за пять лет.