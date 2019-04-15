Полиция Киевской области задержала вооруженную группу из трех человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«ГУНП в Киевской области 15.04.19 задержаны вооруженную группу из трех человек, которые при задержании оказали вооруженное сопротивление», – написал он.

Луценко подчеркнул, что по предварительным данным указанная группа готовила физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных в настоящее время лиц из числа жителей Львовской области как месть за заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 львовского бизнесмена.