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Полиция Киевской области задержала вооруженную группу из трех человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«ГУНП в Киевской области 15.04.19 задержаны вооруженную группу из трех человек, которые при задержании оказали вооруженное сопротивление», – написал он.  

Луценко подчеркнул, что по предварительным данным указанная группа готовила физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных в настоящее время лиц из числа жителей Львовской области как месть за заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 львовского бизнесмена.

 
ForUm

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