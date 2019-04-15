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До 18 апреля включительно граждане Украины могут обратиться в суд с иском об уточнении списка избирателей для голосования во втором туре выборов президента. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«До 18 апреля 2019 включительно вы можете обратиться с иском об уточнении списка избирателей», – написал он.

По словам Петренко, обращаться необходимо в местный общий суд по местонахождению избирательного участка, на котором вы хотите проголосовать.

Он также напомнил, что сегодня, 15 апреля, истекает срок для процедуры временного изменения места голосования.

Министр сообщил, что для того, чтобы временно изменить место голосования без изменения избирательного адреса необходимо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту пребывания в день выборов, по местонахождению избирательного участка, где будет удобно проголосовать, или по адресу регистрации.

В случае возникновения вопросов он посоветовал обращаться в единый контакт-центр системы бесплатной правовой помощи 0 (800) 213 103.
ForUm

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