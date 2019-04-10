Более 80 тысяч избирателей уже изменили место голосования перед вторым туром выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования: 80 тыс. 197 человек.

На данный момент наибольшее количество из тех, кто сменил место голосования, выбрали для второго тура выборов участок в Киеве - 14 тыс. 235 избирателей.

Также много украинцев избрали местом голосования Киевскую область - 8 тыс. 373, Харьковскую область - 6 тыс. 856, Одесскую область - 5 тыс. 285.

Заграничный избирательный округ выбрали местом голосования 1 тыс. 360 украинцев.

Место голосования изменили 1 тыс. 558 избирателей из Крыма, 20 тыс. 64 избирателя из Донецкой, 10 тыс. 763 избирателя из Луганской области.

Так, 7 апреля место голосования изменили 9 тыс. 40 избирателей, 8 апреля - 37 тыс. 973 человека, 9 апреля - 33 тыс. 248 человек.

Как сообщал ForUm, правом временно изменить место голосования в первом туре президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев.

Перед вторым туром граждане, желающие голосовать не по месту регистрации, также должны сообщить об этом в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования.

Избиратели могут временно изменить место голосования до 15 апреля включительно.