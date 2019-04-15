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В Украине создана новая командно-штабная машина БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя. Новая машина на базе БТР-3 была разработана «Киевским бронетанковым заводом», входящим в состав ГК «Укроборонпром», совместно с другими предприятиями концерна и частными компаниями, сообщает пресс-служба госконцерна.

«Сердцем» БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения. Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных боевых машин, расчетов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров, других участников боя и средств наблюдения. В свою очередь автоматизированная система управления боем выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение.

Такая система позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевой задачи и полностью соответствует современной концепции ведения войны, когда преимущество над врагом достигается лучшей координацией и взаимодействием между всеми подразделениями на поле боя и постоянным обменом информацией.

Кроме того, БТР-3КШ имеет в своем составе собственные беспилотные комплексы, что позволяет самостоятельно получать уточненную информацию. Сейчас в составе БТР-3КШ применяются БПЛА «Рама» от ГП «ГКБ Авиации общего назначения», которое также входит в состав концерна.

С целью защиты БТР-3КШ оснащена боевым модулем «ИВА-М» от частного предприятия «ЧеЗаРа». Этот легкий боевой модуль с дистанционным управлением вооруженный 12,7-мм пулеметом, оснащен дневным и тепловизионным прицелом с дальномером, системой постановки дымовой завесы.

В командно-штабную машину, в соответствии с желаниями заказчика, возможно интегрировать любой беспилотный комплекс и легкий боевой модуль.

Для улучшения эргономики в конструкцию БТР-3 были внесены существенные изменения для обеспечения комфортных условий работы 9 членов экипажа. В частности значительно увеличилось пространство рабочей зоны, расширены боковые двери, заменены сидения на более комфортные и установлена ​​мощная система кондиционирования воздуха.

В то же время ходовые качества высокопроходимого шасси 8х8 БТР-3КШ остались без изменений: максимальная скорость до 100 км/ч и возможность форсирования водных преград вплавь.

Сейчас «Киевский бронетанковый завод» готовит БТР-3КШ к заводским испытаниям, после чего готов начать государственные испытания с участием украинских военных с целью начала серийного производства этих машин для украинской армии.
ForUm

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