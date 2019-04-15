Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен победить на президентских выборах для того, чтобы продолжить начатый страной путь в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я сегодня здесь, чтобы сказать – твердо намерен предотвратить эти сценарии, я намерен выиграть президентские выборы. И я делаю для этого все, что могу, и спасибо за ту поддержку, которую чувствую каждый день, каждый час», - заявил Порошенко.

Он отметил, что такую ​​цель – выиграть выборы – поставил, чтобы «обеспечить политическую стабильность и продолжение реформ, необратимость европейского и евроатлантического движения страны».

«И не надо никаких референдумов. Страна определилась еще во время Революции Достоинства 2013-2014 годов. Только те, кто думают, что они должны проводить по этому поводу референдума, не заметили Революцию Достоинства, не заметили, что в стране идет война, не заметили, что мы защищаем государство пять лет», - сказал он.

Президент отметил, что референдум, безусловно, будет, но тогда, когда страна будет готова для представления соответствующих заявок – по вступлению в ЕС и получения Плана действий по членству в НАТО. «Референдум будет, потому что референдум является обязательной составной частью процесса вступления в ЕС. Но референдум, посвященный делегированию части суверенных полномочий Украинского государства наднациональным органам Европейского Союза», - добавил он.

«Но он должен проводиться тогда, когда мы обеспечим достижение критериев, необходимых для вступления в ЕС, критериев для подписания Плана действий относительно членства в НАТО. И именно членство в ЕС и будет гарантировать независимость нашего государства, надежность верховенства права, демократии, свободы слова», - пояснил Президент.